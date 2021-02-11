港超｜丹恩奴域首在港出席商業活動 參觀祖雲達斯展慨嘆傳統10號已逝去 (18:59)

丹恩奴域與傑志隊友安永佳，聯同東方龍獅後衛梁冠聰及冠忠南區門將謝德謙，今午亮相祖雲達斯在港展覽宣傳活動，4人除了到訪商店與祖雲球星紙板合照，當參觀在商場大堂的獎盃展覽期間，丹恩更不時拿出手機拍照祖雲的獎盃。

上周五完成隔離後復操的丹恩奴域表示，很高興在港有機會參與全球其中一間著名球會的展覽，但強調自己在港首要還是踢足球：「我是來踢波不是為了商業活動，但如果活動是宣傳運動或關於體育，有機會的話我都願意參與。」

意甲班霸過去曾有黑山隊名宿胡仙歷及瑞典隊名將伊巴謙莫域效力，至於綽號「黑山伊巴」的丹恩奴域縱在職業生涯主要在韓職等亞洲聯賽落班，未曾效力過歐洲五大聯賽，不過他稱跟胡仙歷關係友好，來港前才跟對方聚會過，今次在展覽當看到意大利名宿巴治奧的舊祖雲球衣，立即拿出手機拍照讚好，但慨嘆這個年代的技術足球已「逝去」：「我是個old school，這裏有些球星是我小時候已開始看，但像巴治奧和迪比亞路這類10號球員已不再存在，這類足球經已逝去。」

「祖雲達斯體驗」展覽今起至下月3日於時代廣場舉行，展出由祖雲達斯博物館空運借出的歐聯及意甲冠軍、意大利超級盃及歐霸前身的歐洲足協盃等祖雲贏過的獎盃，並將球會主場安聯球場的更衣室一角重現於展覽內。同時在商場開設全港首間祖雲達斯的期間限定店至下月24日，出售今季球衣、球會服飾及紀念品等。

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