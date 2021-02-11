港超｜流浪新季陣容變動大 總監李輝立稱對足總改觀 讚新CEO有魄力  (16:55)

流浪今季26人名單中，從退出港超的愉園簽入林衍廷、余在言及楊迪麟等小將，再從東方龍獅簽入鄭子森及借用劉學銘，以及相隔7年重返流浪的天水圍飛馬隊長門將梁興傑。上季約滿的港足中場陳肇鈞亦有跟操，料會重簽球隊。李輝立透露，外援除了重簽舊將巴辛，並從港甲凱景羅致韓籍後衞金旻奎，以及舊將歐陽耀冲介紹的日籍中堅林遼太，前者已隨隊，後者仍待批簽證來港，同時會將李藹軒、周家樂及陳潤潼外借至香港U23。

李輝立稱，今季班費維持600至700萬元，現時人腳因外援未歸隊仍未齊整，期望球隊在季初菁英盃踢出拼搏精神搭救：「今季多新人都不期望排名，護級成功先。（今季沒有降班）咁都希望可打起班青年球員。」他又寄語過去兩季少上陣的劉學銘珍惜機會，至於上季曾言論性騷擾女球證而被重罰停賽的林衍廷，李稱簽約前已約法三章，要求對方「用對腳踢波勿浪費天賦，不要再衰多口」，若再犯將即時趕走。會長莫耀強稱，今季目標可多兩名球員入選港隊，又指今季球市艱難，各方已努力維持8隊參賽。

足總建立香港U23新軍後，李輝立主動稱對足總改觀，並讚新任足總行政總裁譚秋朗「真的好落力做嘢」：「他在公關做得很好，《鳳凰計劃》之後我未見過有一個足總CEO是會走來拜訪及徵詢球會意見，可能大家是華人溝通得到，以前外籍CEO長年都很少關注球會需要。新CEO亦落力邀請港會或北區升班，他此前對本地足球全無認識，所以其魄力和精神令我改觀，值得一讚。」

梁興傑稱因太太和兒子都是11月生日，今季將穿起流浪11號球衣把關，期望爭取上陣機會，以保持入選港足，亦對前會飛馬退出感可惜：「希望自己踢得幾年得幾年，仲會享受做職業球員工作。」陳肇鈞稱仍在跟流浪談新約，承認目前以自己情况要留球圈，流浪似乎是最佳選擇，因相對可有較多上陣時間：「無打算退役住，最終都是看自己捱不捱和接受。」

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