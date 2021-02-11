世盃外｜南美大戰離奇腰斬 巴西衛生部門比賽中途介入 驅逐違防疫阿根廷球員 (05:09)

巴西隊在今個國際賽期，受英國防疫隔離政策影響，令多達9名在英超效力的球員拒出征，避免戰畢國際賽後因返英須隔離10日而錯過球會賽事。相反阿根廷隊的英超兵達米安馬天尼斯、盧施素、貝安迪亞，以及與曼聯約滿後一直於該會跟操的羅美路均有隨隊，其中前兩者是役更正選披甲。

不過，這場南美大戰開賽6分鐘後，巴西衛生部門及警方突然介入，企圖進入球場範圍，並試圖要求前述由英國飛抵當地的阿根廷隊球員離開球場，表明4人違反了由英國入境當地必須隔離14天的規定。其後阿根廷拉隊離場抗議，雙方一直未能就復賽達成共識，最終南美足協宣布賽事腰斬，並將向FIFA提交報告，這場賽事的安排將由FIFA聽取報告後裁決。

賽事腰斬後，巴西衛生監管局主席發聲明，表示在這場比賽前數小時，當局已曾要求立即隔離相關球員，但未獲理會，由於已公然違反當地防疫令，4人將會被罰款及驅逐出境。

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