港超︱升班馬港會認組軍倉卒 門將屠俊翹跟操上陣 友賽僅負晉峰 (20:16)

離港超下周六（18日）開鑼不足兩周，港會今午在港會足球場主場與另一港超隊晉峰「拍跳」，正選有傑志前中堅霍斌仁及上季效力天水圍飛馬的叢振洪，但全場受壓鮮有攻門，霍斌仁於20分鐘在禁區內犯規輸12碼，晉峰翼鋒費利浦薩主射中鵠，半場領先一球。港會於下半場換入華人門將屠俊翹把關，縱霍斌仁其後犯規兩黃一紅被逐，令港會踢少一人，不過在屠俊翹作出多次撲救及不時大聲提場下，得以力保不失，終僅負0：1。

港會今午陣容有港超經驗的，只有霍斌仁、叢振洪及跟操的屠俊翹。主教練東尼咸美頓透露已簽入上季效力東方龍獅的港足U23代表奧利華，但對該球員未合菁英盃青年球員資格感無奈。另有傳上季效力冠忠南區及晉峰的史提芬（名宿狄恩的兒子）及彭軍凡都會來投。

東尼咸美頓表示，班底仍會以上季甲組冠軍功臣為主，承認今季組軍趕急：「還有數周就開季，對我們是有點趕急，會方原本計劃2022/23年球季才升班，但最終跟足總商討過後，很榮幸可成為港超一分子。我們會盡力準備應戰，盡力在港超爭取分數。」他稱除了屠俊翹，仍有考慮數名球員，但透露有多名此前跟操的本地球員，最終加盟了另一港超新軍的香港U23，承認目前班底仍缺乏菁英盃的適齡小將，故會在這方面增兵。港會緊接於下周日友賽港甲球隊深水埗。

屠俊翹在愉園退出港超後未落班，他說今天是他第3次跟港會操練及首在友賽上陣，透過參與香港職業足球會協會操練後，獲教練郭嘉諾轉介到港會試訓，他希望可爭取一紙合約：「反正都堅持到現在，不如把握機會。這支球隊踢法很進取，屬傳統英式踢法，節奏明快。提場亦不成問題，簡單一兩句隊友都會明。」他透露，港會現每周有兩課操練，未來或會每周加多一兩課操練。

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