東京殘奧｜朱文佳羽毛球SH6級僅負奪銀  盼外界續關注運動員  港隊2銀3銅謝幕 (12:31)

朱文佳今日為港隊在今屆守尾門，於決賽惡鬥位列2號種子的印度隊球手Krishna Nagar，首局先以17：21落後，但第2局力戰以21：16扳平。這名港將在決勝局落後8：13時，連追5分至13：13平手，惜最終以17：21落敗，為港添得一面銀牌，亦追平硬地滾球組合梁育榮、劉慧茵及黃君恒奪得的銀牌，加上羽毛球手陳浩源、個人賽奪銅的梁育榮以及乒乓球小將王婷莛，港隊共以2銀3銅結束一連12日征途。

羽毛球屬今屆新增項目，30歲的朱文佳首戰殘奧即奪銀，賽後為能夠踏上最高舞台感恩：「來到關鍵時刻，就看大家能否捉緊心態，我在最後一局確實有點動搖，但很感恩有機會企上這個舞台。」港隊於東京奧運以佳績燃起港將熱情，殘奧港將再以獎牌延績港人的關注度，朱文佳賽後感觸表示，盼望港人繼續支持：「最重要多謝教練和家人的支持，還有香港市民打氣，外界或只看到場上半個小時的表現，背後可能練了12年，有無數大家看不到的血汗或是受傷時刻，所以無論有成績與否，都想大家繼續支持每一個運動員。」

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