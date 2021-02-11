東京殘奧｜輪椅羽毛球手陳浩源奪銅灑淚 盼予母親開心時刻 感激太太不離不棄 (11:42)

世界第2的陳浩源昨日在4強敗予世界第一的金正俊，今早在WH2級銅牌戰轉戰其同胞金京勳，首局追成刁時後落後21：22，但連取3分以24：22拔頭籌，次局再一度連取6分拉開比數，終以21：10大勝對手奪銅。他領獎過後壓力一下子釋放，帶淚透露母親曾於疫情期間患重病，自己卻因體院訓練需隔離，有時會分身不暇，但媽媽仍不忘叮囑自己不要擔心，反而要專心備戰殘奧：「她的焦點都在子女身上，相信我結婚時最開心，現在奪牌可以成為她另一開心時刻。」

陳浩源多年前北上出差時遇車禍，自此失去左腳，其後重拾羽毛球興趣，更成為港隊唯一的輪椅羽毛球，歷來年獨自出征為港爭取佳績，攀上世界第2之位。賽前矢志金牌的陳浩源承認壓力較預期大，比賽時從未遇過的不如意事情都遇到了。昨日一度手抽筋的他最終如願踏上頒獎台，不忘感激相識在車禍前的太太：「感謝她對我的不離不棄，希望可以一直開心地走下去。」陳浩源在東京殘奧閉幕日添銅，港隊暫奪1銀3銅，短肢組羽毛球手朱文佳亦正於SH6級決賽衝金。

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