港超｜傑志理文慈善賽前「化敵為友」 職球員製月餅派飯盒予長者 (18:51)

傑志及理文職球員在下周六慈善賽前夕，兩軍主教練金東進及陳曉明、傑志球員安永佳、何振廷及艾里奧，聯同3名「藍鳥」青訓出身的球員顏樂楓、余煒廉及陳嘉豪，以及兩隊球迷，今午在旺角一間社企餐廳包裝飯盒，並即場製作月餅，之後連同口罩及酒精棉，派發130份給區內長者迎接本月底的中秋節。

何振廷表示，有別此前傑志多次落區派飯，今次有其他港超球會教練、球員和球迷參與，有難得的場外互動：「奧運可團結很多香港人，雖然香港足球未達這麼高水平，但我相信它有其價值，可團結部分香港球迷。」理文副隊長顏樂楓笑言，以往場上跟敵隊球迷非友善，今次跟友隊球迷有難得的友善交流：「看到原來真的有需要長者，球圈內多點一起一同參與善事，我覺得是好事。球員和球會之間有交流，球迷都有交流，還有派盒與外界接觸，這類活動多多益善。」

「傑志90周年挑戰賽」將於下周六下午5時30分於旺角大球場舉行；另理文今早友賽東方龍獅，最終雙方踢成2：2平手。

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