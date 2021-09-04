英超｜C朗抵英下周返卡靈頓復操 獲曼聯租用豪宅5天隔離 (17:38)

《太陽報》報道，C朗在英隔離5天期間，將會入住由曼聯租用位於市郊一間豪宅，有7間套房，市值數百萬鎊，內有不少設備，如高科技健身室、泳池和按摩浴缸，並有一支6人保安隊駐守巡邏。C朗因早前在世界盃外圍賽累積兩面黃牌而下場停賽，獲葡萄牙足總批准提早離開訓練營向曼聯報到，預計他在下周三、四歸隊復操，備戰下周六晚英超主場對紐卡素的回歸後首戰。

自C朗落實重披曼聯7號球衣後，奧脫福球場官方商店連日來店外大排長龍，不少球迷希望搶先購買及印上7號球衣。《太陽報》報道，「紅魔」球員為C朗加盟都感興奮，C朗亦請國家隊隊友般奴費南迪斯向曼聯新隊友轉達，現時陣容必須要贏得英超冠軍。曼聯公布的歐聯25人大軍中由C朗領銜，近年長期受傷患困擾的後衛菲爾鍾斯則落選。

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