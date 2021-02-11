東京殘奧︱42歲劉慧茵奮鬥4屆終奪銀 勉傷殘人士見識世界「唔好匿埋」 (16:14)

劉慧茵於2008年首為港隊出征殘奧，但該屆在個人及雙人賽均8強止步，之後出戰3項殘奧雙人賽，始終與4強無緣，但今屆與梁育榮在4強取勝，突破宿命後激動落淚。她於決賽壓軸一局一度為港隊化險，撞走對手的紅球，可惜未能把握機會反勝，最終仍以銀牌謝幕，寫下個人最佳。

為港征戰逾十年，她終於踏上殘奧頒獎台，賽後勉勵同路人勇於接觸世界：「最緊要唔好匿埋，出來見識世界，就會發現世界好闊好大，有好多事物可以學習。」梁育榮亦感激物理治療師Raymond，透露這次是對方最後一次隨隊，一度哽咽地說：「以往我們沒有固定的物理治療師，他自2014年開始跟隊協助我們，每次都為我們協助帶來好成績，人生道路亦幫助了我們很多，很感激他。」

港隊今屆於硬地滾球項目奪得1銀1銅，梁育榮達成賽前目標奪得雙人賽銀牌，他期望勉勵港人相信自己：「只要找到自己所愛，肯堅持追住夢想，沒有事是不可能的。」

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