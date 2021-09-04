港超｜菁英盃9.18開鑼 揭幕戰東方對流浪 改踢雙循環決冠軍 (14:33)

香港足球總會今日（4日）公布菁英盃首一個月賽程，維持每仗必須派至少3名U23球員上陣，賽制由上屆先分兩組，改成取消分組，直接踢雙循環賽事，像聯賽一樣由最高分球隊奪冠。

揭幕戰由衛冕的東方龍獅，於本月18日下午3時半在將軍澳運動場對標準流浪，聯賽盟主傑志於同日晚上6時在小西灣運動場大戰理文。「升班馬」港會於19日下午3時半在青衣運動場對冠忠南區。新軍香港U23由於需時申請註冊會籍等程序，延至10月5日才演首戰對晉峰。

菁英盃9月賽程

9月18日（六）

15 ：30 將軍澳運動場 東方龍獅vs.標準流浪

18 ：00 小西灣運動場 理文vs.傑志

9月19日（日）

15 ：30 青衣運動場 港會vs.冠忠南區

9月22日（三）

20 ：00 旺角大球場 傑志vs.東方龍獅

9月25日（六）

15 ：30 大埔運動場 冠忠南區vs.晉峰

18 ：00 旺角大球場 港會vs.理文

9月26日（日）

15 ：30 香港仔運動場 標準流浪vs. 傑志

9月28日（二）

20 ：00 旺角大球場 理文vs.冠忠南區

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