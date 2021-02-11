美網︱大坂直美衛冕失敗 稱再無限期休戰 「新拿度」成張德培後最年輕16強球手 (13:07)

大坂直美今夏法國公開賽因情緒病退賽後，由東京奧運起一直被指缺乏比賽狀態，日前在美網次圈因對手受傷而自動晉級，在首圈後已4日沒比賽。儘管她今日先贏一盤7：5，但次盤局數領先6：5，兼手握40：0優勢下被破發，在決勝局5次無壓力犯錯，輸細分2：7，第3盤亦先落後兩局。擁有菲律賓及厄瓜多爾血統、年僅18歲的費蘭迪絲以強勁底線抽擊與她周旋守住優勢，再贏一盤6：4，首次打入大滿貫賽事16強。這名女單下線僅餘的非種子球手，將對德國的16號種子姬爾芭，之後或對莎芭倫卡、梅古露莎等冠軍熱門。

大坂直美離場時未獲現場觀眾鼓勵，在賽後記者會僅回答數句便哭着離開：「我不知道會何時再打下一場，覺得自己需要一段時間離開比賽。覺得近期每場比賽獲勝後並沒感到快樂，只有解脫，輸波則非常失落，我不認為這是正常的。」值得一提的是連同之前的東京奧運及辛辛那提大師賽，大坂直美今夏3場敗仗，對手都是左手球員。

男單的3號種子特薛斯柏斯同日亦被淘汰，這名希臘籍球手面對18歲西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯兩度扳平盤數，但仍然在第5盤決勝局飲恨。世界排名第55、被譽為「新拿度」的艾卡拉斯則成為自1989年的張德培及森柏斯後，美網最年輕的男單16強人馬，後日對上排名更低的德籍球手高祖斯克。

另外，香港球手黃澤林在青年組以外圍賽2號種子身份，首圈直落兩盤7：5擊敗日本隊對手，距正賽圈只差一步。

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