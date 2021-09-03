世盃外︱澳洲3蛋贈國足　澳媒稱「如貓玩弄老鼠」　李鐵被數三宗罪招敗 (19:59)

賽前在卡塔爾備戰12天的國足開賽後有板有眼，令只曾一起練習兩課的澳洲隊處於下風。惟20分鐘過去後，國足漸失優勢，接着被敵鋒馬比爾及馬田保爾分別在24和27分鐘破門，而另一「袋鼠兵」鋒將米歇爾杜基則在70分鐘埋齋，令國足吞下3蛋。李鐵賽後暗示麾下勇氣不足，又稱「要相信自己可以去戰勝更加強大的對手，如果我們變得更緊張，變得縮手縮腳，那肯定是很難的」。

44歲的李鐵賽後受到內地傳媒口誅筆伐，被指賽前向球員灌輸盲目樂觀的思想，令包括武磊、韋世豪、于大寶等主力曾表態「不懼怕對手，我們有機會」；其二突以擅攻的于大寶與蔣光太握守中路，半場結束後又換走前者；其三是只用蔣光太和艾克森兩入籍兵，另外兩個攻擊手阿蘭及洛國富卻被棄用，被質疑後二者「比吳興涵、尹鴻博等人差很多嗎？連一分鐘的機會都不給？」

中國隊官方網未有「攻擊」李鐵，只發表聲明稱「12強賽剛剛開始，目標不變，繼續努力」，惟內地傳媒引述澳洲媒體《悉尼先驅晨報》報道，指「澳洲隊看起來就像貓在玩弄老鼠」。另據外國傳媒WeGlobalFootball推算，國足最終會在小組包尾，直接出線和出局機會率是0.88%和96.64%，以及下周二對首戰爆大冷主場負阿曼的日本隊的勝率只有9%。李鐵坦言下仗將是一次嚴峻考驗，但也認為「對球員來講也是一個機會，去挑戰亞洲最強的球隊，從我個人的角度來講是非常開心的」。

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