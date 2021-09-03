港超｜丹恩奴域歸隊傑志 40歲動力不減  有信心延續上季成功 (17:11)

丹恩奴域與家人於上月20日抵港，經過在酒店14天隔離，今午回到石門的賽馬會傑志中心報到，隨即接受訪問及作簡單緩步跑熱身。這名黑山籍球星將迎接職業生涯第24個球季，他透露過去25天都沒有接觸足球，現感到很放鬆，已忘記隔離兩周時有多辛苦：「很高興能夠留在這裏更長時間，我跟伍健先生（傑志會長）談妥合約時，他很了解我和家人的情况，例如我的孩子來港開學的安排等。未來兩季，我希望可以比上季更成功，我已準備好今個球季。」

丹恩奴域上季為傑志衛冕港超，並在亞冠分組賽攻入4球，累積40球成為亞冠歷來入球最多球員，達成了他當初加盟傑志的目標。不過，7月底度過40歲生日的他稱，仍然渴望贏得錦標：「我經常找到新的動力，我會繼續爭取贏得冠軍，球隊只要不受傷患困擾，我肯定可以像上季般成功。上季我入了很多球，球隊表現也很好，但現在是時候做得更好，再次準備下屆亞冠賽事，因此經常可從中找到繼續的動力，更重要是我的感覺仍然很新鮮、沒有受傷，這對我開季很重要。」

丹恩上季在港超僅3個月已入17球成為神射手，並當選港足先生及入選最佳陣容成「三料得主」。緊接將首次迎接首個完整港超球季，問到有否信心入球數更上一層樓，他謙稱不會刻意追逐：「如果可像上季般，我有信心可以取得很多入球。我的工作就是在球場上做好準備，為自己及球隊盡力做到最好。」

傑志今季上半季由助教金東進出任暫代主教練，丹恩奴域過去曾在韓職與這名韓國隊名宿做隊友，他欣喜球會給該名39歲年輕教練機會：「我肯定他可以提升傑志水平，他有活力和激情，可推動年青球員進步。恭喜阿Kim（金東進），我會支援及祝願他有美好的一季。」

傑志將於下周六下午5時半在旺角大球場出戰「傑志90周年挑戰盃 」對理文，預計將是丹恩奴域在新季首場賽事。

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