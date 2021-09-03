世盃外︱西班牙28年來首世盃外圍賽吞敗　意大利35仗不敗平紀錄 (18:15)

歐國盃4強球隊西班牙隊，此役甫開賽4分鐘便藉佐迪艾巴助攻卡路士蘇拿打開紀錄，卻被瑞典隊前鋒阿歷山大伊沙克及中場域陀卡里臣，分別在6和50分鐘建功，以1：2敗走，亦是「鬥牛兵」自1993年3月負丹麥隊後，首次在世盃外敗陣，賽後在B組4戰續得7分跌落次席，以兩分落後升上榜首及少踢1場的瑞典隊。由於只有小組首名才能直接出線，其餘10支小組次名球隊，則將需與另外兩支歐洲國家聯賽球隊踢附加賽，爭奪最後3席的決賽周資格，故此西班牙隊出線形勢相當被動。

C組意大利隊雖有前鋒費達歷高基艾沙於16分鐘先拔頭籌，卻被保加利亞隊鋒將伊利夫於39分鐘扳平完場。意軍賽後以3勝1和續列榜首。意軍過去逾3年連續35仗不敗，平了西班牙於2007至09年，以及巴西在1993年至96年保持的紀錄，有望於下周日在另一場世盃外作客瑞士創新猷。

德國隊憑迪姆華拿及利萊辛尼，先後於41和77分鐘破門，作客兩蛋贈列支敦士登，惟「日耳曼軍團」過去交手曾以9：1、8：2和6：0等狂勝，所以新帥費歷克賽後對麾下表現有微言。另外，I組「一哥」英格蘭隊藉史達寧、哈利卡尼、哈利馬古尼及迪格蘭賴斯建功，作客以4：0大勝匈牙利隊。領前E組的比利時隊則有盧卡古梅開二度下，作客以5：2大勝愛沙尼亞隊。

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