東京殘奧︱ 港羽將陳浩源晉4強 提前撼世界一哥 朱文佳同出線爭牌 (20:38)

在WH2世界排名第2的陳浩源，今午在領先1局下反負東道主球手梶原大暉，被對手搶去C組首名。36歲的他賽後盛讚年輕17歲的對手：「他這兩年的進步大得有點令我吃驚，體能亦準備得好好。我今日贏完第一局後，有些位把握得不太好，我對一些出界與否的波有少少質疑，打得有點急躁。」陳浩源其後面對世界第3的英國隊球手洛基（Martin Rooke），連贏兩局21：9、21：11，明早將對近8年長居世界第1的金正俊。陳浩源是唯一曾擊敗過金正俊的球手，亦表示現時更了解梶原的打法，倘能晉級決賽，有信心復仇。

至於SH6級世界排名第3的朱文佳，雖然小組賽決勝局不敵英國隊世界第1的Jack Shephard，但後者另一場落敗，同組3人計算得失局後，由朱文佳取得小組首名，明早對巴西隊球手Vitor Goncalves Taveres。

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