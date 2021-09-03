英超｜C朗重披曼聯7號球衣 感謝卡雲尼成人之美 獲葡軍放行返曼市 (15:20)

C朗今季相隔12年重返曼聯後，各界及球迷一直談論這名36歲葡萄牙隊球星將會穿上哪個「紅魔」號碼。曼聯於今晨（3日）終公布，C朗將會穿回過去效力紅魔6季時一直所穿的7號球衣。至於原本7號主人卡雲尼則借改穿21號球衣，接手在轉會窗關閉前離隊的丹尼爾占士之球衣，亦是這名34歲射手於烏拉圭國家隊常選擇的號碼。卡雲尼在上仗英超作客狼隊曾穿7號後備入替，最終獲英超賽會批准更改號碼。

曼聯7號在歷史上有着重要意義，C朗亦特別在曼聯官網上，向卡雲尼讓出球衣號碼表達最大謝意：「其實我不太確定能否再次擁有（曼聯）7號球衣，因此我要向卡雲尼這個難以置信的舉動表達最強烈謝意。」C朗除了加盟皇家馬德里首季是穿9號，近年每個球季在球會都是身披7號球衣。

此外，C朗日前於世界盃外圍賽梅開二度，助葡萄牙隊主場2：1絕殺愛爾蘭隊後，因脫衣慶祝領黃牌，累積兩黃要下周世盃外對阿塞拜疆隊停賽。雖葡萄牙隊明晚有友賽對卡塔爾隊，但葡萄牙足總宣布，C朗已離開訓練營。據報他已登機往曼徹斯特，將提早回曼聯報到，報道指他要接受5日隔離期，料趕及下周六英超主場對紐卡素粉墨登場。

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