世盃外｜國足12強賽若響頭炮傳獲722萬　澳洲主帥嘆疫情致失兩副手 (23:08)

澳洲vs.中國、沙特阿拉伯vs.越南 周五凌晨02：00開賽

李鐵說：「（國足）到了多哈之後才開始加強度做一些訓練。更重要是靠球員的意志力，這一年多時間來，我一直在傳遞這樣的信息給球員，球員也非常努力做到了。」惟他也承認水平不及澳洲隊、沙特阿拉伯隊，以及剛在首戰主場爆冷負阿曼隊的日本隊，故此已敦促球員「只要我們認真努力去踢，什麼樣的結果我都能接受。我們肯定不會輕易放棄任何一場比賽」。國足的爭勝額外動力，也許來自據報勝出每場12強賽可獲600萬人民幣。國足於之前在40強賽，據報若能打敗一些強隊，亦可獲得上述同額獎金。

澳洲隊是禍不單行，先是因疫情嚴重關係，被迫取消迎戰國足及須到卡塔爾比賽，後是教練阿諾特缺少兩名副手帶隊，其中一人是確診的梅倫史甸，他曾執教曼聯青年軍和富咸；另一人是澳洲前國腳守將維特馬，他因從東京奧運回國後，須隔離28天。阿諾特雖稱深受打擊，但仍說：「最重要的是我們須保持積的態度，而且球隊不用在東亞比賽。我認為在中東作賽是舒服的。」

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