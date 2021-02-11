東京殘奧｜銅牌港將梁育榮領軍硬地滾球連勝 羽毛球手陳浩源朱文佳齊響頭炮 (18:18)

36歲的梁育榮昨日在個人賽為港添銅，今日連同劉慧茵及黃君恒轉戰雙人賽，最終他與劉慧茵連續兩仗上場，以7：1及6：2大勝日本隊及哥倫比亞隊，在BC3級B組取得兩連勝。何宛淇伙謝德樺在BC4級B組先以4：1挫葡萄牙隊，轉戰東道主日本隊打成4：4平手，鬥至附加局再以2：0取得連勝。兩對組合明日續戰最後兩輪分組賽，力爭首名出線周六上演的4強及決賽。

港將陳浩源及朱文佳今日亦在今屆首設的羽毛球項目登場，世界第2的輪椅羽毛球手陳浩源在男子WH2級，以局數21：10、21：8大炒法國隊球手，在C組輕鬆響頭炮，明日惡鬥19歲東道主新星梶原大暉，爭取首名出線8強。出戰短肢組的朱文佳在SH6級亦未受考驗，以局數21：15、21：10勇挫英國隊球手，在A組報捷後明日轉戰另一英國隊球手，爭取4強席位。

港泳隊今日亦戰畢今屆全部賽事，女將陳睿琳在S14級100米背泳初賽，以1分12.57秒的第6名游入決賽，下午稍稍推前時間至1分12.49秒，以第6名謝幕。許家俊今早在男子組同一項目初賽，則以1分02.74秒名列11，無緣決賽。

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