世盃外｜C朗末段頂入兩球助葡萄牙反勝　膺國際賽入球王　自言獨一無二 (17:22)

C朗此役與迪亞高祖達合作攻堅，中場貝拿度施華及般奴費南迪斯從後支援。「般費」於14分鐘博得12碼，C朗操刀卻被愛爾蘭隊的19歲門將巴斯奴撲出，更在完半場前被敵衛艾根接應角球頂入先落後。葡軍下半場先後有5個調動，終在89分鐘藉最後一個入替球員干卡路古亞迪斯，於右路傳中予C朗頂入扳平，及至補時6分鐘，這名36歲老將又獲另一後備兵祖奧馬里奧右路助攻頂入，助葡軍以2：1反勝完場。

值得一提的是，C朗成為歷來7713場世盃外圍賽中，首個在89分鐘後連入兩球助國家隊反勝的球員，而愛爾蘭隊則是被他破門的第45支國家隊。葡軍賽後在A組4戰得10分，分別領前少踢1場的次席塞爾維亞隊及第3的盧森堡隊3分和4分，愛爾蘭隊則與阿塞拜疆隊同樣3戰未響勝鼓。

C朗賽後累積為葡萄牙隊攻入111球，趕過伊朗名將戴伊，成為國際賽入球王，而此役第180次為葡軍披甲，則平了西班牙隊名將沙治奧拉莫斯的歐洲上陣紀錄。C朗說：「這（入球）紀錄屬於我，它是獨一無二的。我極之開心，不但是由於這個紀錄，而且是國家隊能夠反敗為勝。我的比賽動力部分來自回歸曼聯，我為能回家感到快樂。」惟他入第2球後因脫去球衣慶祝被罰黃牌，將因累積黃牌而無緣下周二世盃外作客阿塞拜疆隊，若他又缺席周六作客友賽卡塔爾隊，便代表他可提早向曼聯歸隊，備戰下周六英超主場迎戰紐卡素的「地標」戰。

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