港超｜足總組「香港U23」3季班費過千萬 霍啟山斥資贊助 借用港腳黃威 (14:57)

香港足總在上周四董事會特別會議通過成立一支以23歲以下球員為主的青年新軍，令新一季港超得以維持8隊，今日與包括升班的港會在內另外7隊港超隊代表開會討論此事，之後舉行記者會，除了有足總副主席霍啟山，主席貝鈞奇及行政總裁譚秋朗，8隊代表都有到場，並確認由足總教練張健峰出任「香港U23」主教練。

這支港超新軍球隊以U23球員為骨幹，10多名23歲以下球員中，有7名屬U23小港腳，加上5名由足總挑選的23歲以上球員輔助，以「註5出3」形式出賽，當中8至9名球員從東方龍獅及晉峰等港超隊借用。今日出席的球員包括上季效力愉園的門將謝家榮及青年軍球員鄧筵霑，以及東方龍獅的港足中場黃威。5名「超齡球員」除了黃威，據悉其餘4人為飛馬及愉園散班後未落班的羅曉聰、郭子堦、陳靜謙及黃浩然。U23球員包括愉園的黎培基、袁世傑及張俊軒、飛馬的吳文希及何家智、晉峰的馬文政和龐焯熙等。

這支新港超球隊由足總營運和管理，譚秋朗表示，每季班費不會少於500至600萬元，期望球隊至少發展3年。霍啟山確認以個人名義贊助出資，稱粗略估計3年內需斥資8位數字，冀「協助年青人追夢」，藉上陣機會爭取表現，日後可獲其他港超隊青睞。

譚秋朗補充，球員由張健峰挑選，強調組軍過程公平公正，強調在開賽前會完成所有程序，亦參考新加坡等亞洲國家如何成立獨立公司組隊。球員薪酬方面，他僅回應符合市場水平，並不介意這支由零開始的球隊影響入場人數：「成立這支球隊初心不是為爭標，而是給青年球員平台。」至於以足總名義管理球隊，譚秋朗稱青訓屬足總五年計劃重要部分，與成立這球隊方向一致，亦為未來2034年計劃鋪路。

張健峰表示，希望成為好平台給青年球員實戰，並點名期望黃威以經驗帶領小將成長。香港職業足球員協會早前為未落班的失業兵安排操練，由天水圍飛馬前教練郭嘉諾督操。張健峰確認有諮詢郭嘉諾的意見，招收當中部分小將及超齡球員。作為這支新球隊「老大哥」的，黃威表示自覺過去兩季在東方「停留在一定位置」，故在張健峰招手後，只是一天便決定接受外借挑戰：「不止是帶領球隊，隊中多青年球員，比賽一定會很困難，但過去效力深水埗時也經歷過類似情况。希望以自身經歷，感染年輕隊友勿因敗仗失去鬥志。」

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