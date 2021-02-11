東京殘奧｜陳浩源今戰羽毛球賽寫歷史 求好開始再挑戰「輪椅界林丹」(附賽程) (09:50)

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羽毛球今屆首登殘奧殿堂，36歲的陳浩源早於6月挾世界排名第2入圍，在社交網報喜時自覺好比「李宗偉」，多年來默默挑戰「輪椅界的林丹」。他所說的是WH2級世界一哥金正俊，這個韓國隊名將壟斷近4屆男單世界冠軍，陳浩源近兩年卻在巡迴賽對戰中取勝，成為世上唯一曾擊敗他的球手。二人同樣是因車禍截肢，年長7歲的金正俊位處A組，陳浩源今日挾首個殘奧羽毛球港將身分，在C組對陣法國隊Thomas Jakobs。

陳浩源賽前目標是衝擊金牌再寫歷史；他與金正俊的瑜亮之爭或待淘汰賽才能上演，當下盼望先在小組賽做好自己，爭取首名出線8強：「之前到東京同一場館比賽，這次抵埗後適應不錯，加上梁育榮為港奪得銅牌，既振奮了我的鬥心，亦減輕了爭牌壓力，希望在第一場打出水準。」隊友朱文佳今午亦會在短肢組SH6級男單上場，在A組首仗與英國隊球手爭響頭炮。

港隊今日賽程

早上09：05 游泳男子S14級100米背泳初賽 許家俊

早上09：16 游泳女子S14級100米背泳初賽 陳睿琳

早上09：20 羽毛球男子WH2級單打小組賽 陳浩源

早上10：25 硬地滾球混合BC3級雙人賽小組賽 何宛淇/廖詠彤/謝德樺

早上10：25 硬地滾球混合BC4級雙人賽小組賽 劉慧茵/梁育榮/黃君恒

下午15：20 硬地滾球混合BC3級雙人賽小組賽 何宛淇/廖詠彤/謝德樺

下午15：20 硬地滾球BC4級雙人賽小組賽 劉慧茵/梁育榮/黃君恒

下午16：20 羽毛球男子SH6級單打小組賽 朱文佳

下午17：04 游泳男子S14級100米背泳決賽* 許家俊

下午17：11 游泳女子S14級100米背泳決賽* 陳睿琳

註：*為若晉級

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