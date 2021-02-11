轉會總結︱五大聯賽轉會費普遍縮水 阿仙奴花16億最大使 基亞利殊膺標王 (18:35)

暫列英超榜尾的阿仙奴，昨外借比利連等3將後，再簽入日本國腳後衛冨安健洋，今夏斥資近1.5億鎊（約16億港元）購6名球員，成為這次轉會窗支出最多的球會。曼聯則以1.26億鎊（約13.4億港元）居次，包括今晨正式落實C朗加盟，但續未揭曉其號碼。曼城與車路士的轉會支出突破1億鎊，藍月新兵基亞利殊力壓盧卡古成為今夏標王。惟扣除轉會收入後，淨支出第三高的是有名帥摩連奴上任的羅馬，另一意甲球隊國際米蘭則套現最多。

至於以聯賽計，根據轉會統計網站Transfermarkt.com的數字，五大聯賽只有德甲球會轉會支出上升，意甲、西甲及法甲均錄得逾兩成跌幅，反映疫情對球市影響未散。比利時甲組聯賽則爆冷排銷售榜第6及支出榜第7。

各大球會現仍可從自由身市場增兵補強，科特迪瓦籍後衛奧里亞被熱刺解約後，與拜仁慕尼黑前守將謝路美保定等待業；英格蘭前國腳中場韋舒亞則正在意乙球會科莫跟操。

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今夏焦點轉會

球員（國籍） 位置 原球會 新球會 轉會費（歐元）

基亞利殊（英格蘭） 中場 阿士東維拉 曼城 1.18億

盧卡古（比利時） 前鋒 國際米蘭 車路士 1.15億

查頓辛祖（英格蘭） 翼鋒 多蒙特 曼聯 8500萬

阿舒拉夫（摩洛哥） 後衛 國際米蘭 巴黎聖日耳門 6000萬

賓韋特（英格蘭） 後衛 白禮頓 阿仙奴 5850萬

烏柏美卡奴（法國） 後衛 RB萊比錫 拜仁慕尼黑 4250萬

華拉尼（法國） 後衛 皇家馬德里 曼聯 4000萬

譚美阿巴謙（英格蘭） 前鋒 車路士 羅馬 4000萬

奧迪加特（挪威） 中場 皇家馬德里 阿仙奴 3500萬

丹尼爾占士（威爾士） 翼鋒 曼聯 列斯聯 2910萬

富安健洋（日本） 後衛 博洛尼亞 阿仙奴 1860萬

基斯坦奴朗拿度（葡萄牙） 前鋒 祖雲達斯 曼聯 1500萬

美斯（阿根廷） 前鋒 巴塞隆拿 巴黎聖日耳門 免費

基安盧基當拿隆馬（意大利） 門將 AC米蘭 巴黎聖日耳門 免費

迪比（荷蘭） 翼鋒 里昂 巴塞隆拿 免費

基沙文（法國） 前鋒 巴塞隆拿 馬德里體育會 外借

比利連（西班牙） 後衛 阿仙奴 貝迪斯 外借

今夏轉會淨支出最高10隊

球會（聯賽） 總支出 淨支出

1.阿仙奴（英超） 1.65億 1.35億

2.曼聯（英超） 1.4億 1.1億

3.羅馬（意甲） 9780萬 9550萬

4.曼城（英超） 1.28億 8870萬

5.巴黎聖日耳門（法甲） 8300萬 7400萬

6.水晶宮（英超） 7340萬 7340萬

7.韋斯咸（英超） 7280萬 6980萬

8.AC米蘭（意甲） 7270萬 6920萬

9.李斯特城（英超） 6760萬 6360萬

10.列斯聯（英超） 5890萬 5890萬

以上金額為歐元，1歐元約兌9.19港元

資料來源：Transfermarkt.com