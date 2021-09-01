女排｜郎平第二度離任中國隊主帥 東奧失牌留憾 稱8年來鞠躬盡瘁無愧 (21:13)

朗平今午在公開信中證實離任外，亦承認東奧出局留憾，但領軍8年來「竭盡全力，鞠躬盡瘁，無愧於心」，又透露去年領軍集訓時，未能送別已故母親，卸任後將到蘇州拜祭，但未有透露去向。「女長城」主將李盈瑩在社交平台感謝郎平教導，新華社評論文章更稱「成就令人欽佩」，稱「應向郎導致謝」。

郎平於球員生涯曾助中國女排奪得1984年洛杉磯奧運金牌，並三奪世界盃冠軍，退役後轉任教練，在1995年執教中國女排，但3年後因健康問題離隊，其後遠赴意大利執教摩德納等勁旅，2005年更接任美國女排主帥，領軍在2008年北京奧運奪得銀牌。2013年，郎平宣布接替俞覺敏，第2次執教「女長城」，任內領軍稱霸2015及2019年世界盃，並在2016年里約熱內盧奧運奪金，惟這名前國手曾稱飽受傷患困擾，恐未能勝任教練職務。在剛結束的東京奧運，郎平再領「女長城」出征，惟分組賽兩勝3負無緣晉級8強，更寫下球隊在奧運最差成績。

另據中國傳媒報道，中國女排星將朱婷將領河南隊出戰全運，同時出任代表團持旗手，但能否上陣仍是未知之數。據報朱婷的手腕傷患仍未痊癒，出戰東奧後更惡化，目前正接受團隊檢查。

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