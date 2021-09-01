轉會窗關閉︱基沙文四折回巢馬體會 巴塞借盧克迪莊救亡 (16:41)

馬體會今晨亦外借近季失去正選的沙奧尼古斯，從英超的車路士收到500萬歐元借用費，「藍戰士」明夏可用不多於4000萬歐元（約3.67億港元）買斷這名中場。

騰出薪酬空間後，馬體會便斟介基沙文回巢，條款為先付全額薪金借用一年，據報明年需強制以4000歐元收購，較這名30歲法國前鋒前年轉會巴塞時的1.2億歐元身價，大幅貶值三分二。有報道指馬體會曾提出以箭頭祖奧菲歷斯交換，但巴塞最終選擇借用西維爾中鋒盧克迪莊。巴塞同時公布副隊長布斯基斯及佐迪艾巴同意減薪，助迪莊及另一新兵阿古路在西甲註冊；升班馬華歷簡奴則收購馬體會前射手法卡奧。

另一方面，皇馬以約3000萬歐元（約2.75億港元）價錢購入卡馬雲加，令後者成為今夏20歲以下球員「標王」。有報道指麥巴比再拒絕PSG最新一次續約請求，皇馬會在明年1月嘗試免轉會費預簽他，現時雙方未有協議。

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