東京殘奧｜太太兼助教頒獎台親手掛銅 梁育榮感激家人照顧與支持 (15:20)

36歲的梁育榮今早於銅牌戰擊敗中國隊選手，戰至第5屆殘奧集齊金銀銅三色獎牌，但這次與他一同踏上頒獎台的，還有成婚近3年的太太施珊珊，今屆賽事因應疫情不會由頒獎嘉賓掛上獎牌，最終在頒獎台為他掛上銅牌的正是珊珊。在港隊兼任教練多年的珊珊，於個人賽期間以助教身分坐在場邊協助，梁育榮特別感激太太：「感激家人無時無刻的支持，亦要多謝太太，場內場外都幫了我很多，日常生活也是，一直支持我。」

港隊疫下近兩年未有出征，首項大賽即迎來東京殘奧，梁育榮在分組賽表現不穩，最終驚險奪銅後激動歡呼，更一度眼泛淚光，賽後不忘答謝教練團：「感激教練團隊，特別是總教練郭生（郭克榮），他付出了很多，研究練習模式，還有如何應付對手的打法，亦要多謝隊友到場打氣，還有香港市民看直播支持。」

梁育榮在銅牌戰領先4：0後被追平，再在壓軸的第4局靠一球險勝，他承認領先時變得緊張，慶幸最後關頭做到淡定應戰：「去到最後一球時，我跟自己說這是最後一球，要做到暢順自如，贏到這一球時真的好激動、好開心。」他明早將伙拍劉慧茵與黃君恒，合力出戰BC4級雙人賽小組賽，向周六舉行的決賽進發。

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