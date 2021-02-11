東京殘奧｜梁育榮盼拋開壓力滾出港隊第2銅 任國芬百米跑爭入決賽(附賽程) (01:35)

港隊上周六（28日）憑王婷莛開齋奪得乒乓球銅牌，於香港時間今早（1日）迎來第二個獎牌希望，由歷屆奪得3金的硬地滾球老臣子梁育榮，出戰BC4級銅牌戰。他昨晚慨嘆4強因緊張失準，盼調整心態衝擊獎牌。
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36歲的梁育榮昨晚以港隊個人賽最後希望身分，在4強難抵壓力敗予泰國隊對手，未能連續兩屆殺入決賽。他今早轉戰硬地滾球BC4級個人賽銅牌戰，將與中國隊的鄭遠森爭奪獎牌。對手在2018年連奪個人賽世界冠軍及亞殘運雙人賽金牌，阿榮期望能放鬆心情應戰：「4強時，泰國隊對手有備而來，自己敗在太緊張，銅牌戰相信可以調整心理，為港爭回一塊銅牌。」
跑手任國芬今早亦會出戰女子T36級200米跑，她上屆在里約熱內盧殘奧雙線跑入決賽，但上周六於200米跑敬陪末席，今仗誓要重拾水準爭入決賽。
港隊今日賽程
香港時間 項目 港將
早上08：30 硬地滾球混合BC4級個人賽銅牌賽 梁育榮
早上10：32 田徑女子T36級100米初賽 任國芬
晚上18：08 田徑女子T36級100米決賽* 任國芬
註：*為若晉級
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