東京殘奧｜梁育榮盼拋開壓力滾出港隊第2銅 任國芬百米跑爭入決賽(附賽程) (01:35)

港台電視32台早上08：25及下午14：00直播、開電視77台及有線601、661台下午16：00直播

36歲的梁育榮昨晚以港隊個人賽最後希望身分，在4強難抵壓力敗予泰國隊對手，未能連續兩屆殺入決賽。他今早轉戰硬地滾球BC4級個人賽銅牌戰，將與中國隊的鄭遠森爭奪獎牌。對手在2018年連奪個人賽世界冠軍及亞殘運雙人賽金牌，阿榮期望能放鬆心情應戰：「4強時，泰國隊對手有備而來，自己敗在太緊張，銅牌戰相信可以調整心理，為港爭回一塊銅牌。」

跑手任國芬今早亦會出戰女子T36級200米跑，她上屆在里約熱內盧殘奧雙線跑入決賽，但上周六於200米跑敬陪末席，今仗誓要重拾水準爭入決賽。

港隊今日賽程

香港時間 項目 港將

早上08：30 硬地滾球混合BC4級個人賽銅牌賽 梁育榮

早上10：32 田徑女子T36級100米初賽 任國芬

晚上18：08 田徑女子T36級100米決賽* 任國芬

註：*為若晉級

其他報道：東京殘奧｜硬地滾球港將梁育榮4強飲恨 無緣衛冕 明早為港衝擊銅牌

其他報道：東京殘奧｜阿富汗代表拉蘇利逃亡後圓夢 第13名戰畢男子跳遠