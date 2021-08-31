英超轉會｜阿仙奴斥2億簽富安健洋 韋利安解約回巢哥連泰斯 (21:57)

阿仙奴開季前花掉1.3億鎊（約14億港元）增兵，卻換來英超開季無入球兼三連敗，須再籌謀人腳變動圖強。「兵工廠」先與33歲韋利安「和平分手」，本與會方還有兩年合約的他亦得以相隔14年後，返回巴甲球會哥連泰斯。韋利安否認去夏因貪錢加盟阿仙奴，並為在這間北倫敦球會未能取得成功而感抱歉；他上季為阿仙奴上陣37次只入1球。

阿仙奴據報會與雷斯尼爾遜簽新約3年後，再將這名英籍翼鋒借至飛燕諾，西班牙籍右閘比利連則料轉會貝迪斯，而上季被外借至西布朗的美蘭尼爾斯已表明，為爭取更多上陣機會，希望可以離隊。此外，阿仙奴再斥資最多達2000萬鎊，買入可任中堅和右閘的富安健洋，亦是繼賓韋特及紐奴泰華利斯後，今季隊中第3名新兵後衛。富安健洋於2018年初首次踏足歐洲球壇，效力比利時球會聖圖爾登後，翌年轉會博洛尼亞，過去兩季為博軍上陣63次入3球。

另外，效力屈福特11年的33歲鋒將迪尼，已落實加盟英冠球會伯明翰；利物浦的31歲隊長佐敦軒達臣則與會方續約4年，亦是「紅軍」近期第6個簽新約的球員。

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