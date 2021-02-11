轉會｜PSG否認皇馬第三度出價 麥巴比勢難離隊 稱心境平靜 (19:32)

皇家馬德里過去一周為簽入基利安麥巴比鍥而不捨，先後報價1.6億歐元（約14.7億港元）和1.8億歐元（約16.6億港元），均被PSG拒絕。西班牙傳媒報道，皇馬再加碼至2億歐元求購，但據《隊報》報道，PSG否認曾收到最新報價，並指皇馬再難提價，已決定放棄收購。PSG體育總監李安納度說：「會方過去兩年及現在的目標不變，就是爭取麥巴比留隊。兩個月前，我們曾向他開出最佳球員的薪酬，最近甚至再開出更佳的條件。」

李安納度強調皇馬的開價根本不切實際，事關PSG不會以低於買入價將麥巴比售予皇馬。教練普捷天奴亦說：「足球界充斥謠言，我們的主席和李安納度是非常清楚的。麥巴比屬於我們，我為此高興。他是其中一個最優秀的球員，是一份禮物。」麥巴比餘下合約不足1年，PSG仍努力爭取與他簽新約。

麥巴比已向法國隊報到，他回應自己前途成謎時稱：「我很好，很平靜。」法國隊將在香港時間周四凌晨起，踢3場世界盃外圍賽，對手依次是波斯尼亞隊、烏克蘭隊和芬蘭隊。

至於皇馬放棄今夏簽入麥巴比後，據報將以3100萬歐元（約2.85億港元）羅致另一法國隊新星、效力雷恩的18歲中場卡馬雲加，此子今夏屢次與PSG及曼聯扯上關係。

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