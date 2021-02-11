英超︱C朗正式回巢 稱曼聯在心中佔特殊位置 1.38億轉會費分5年付祖雲 (17:48)

曼聯與祖雲達斯落實C朗轉會達成協議後，當事人近日完成體測及傾妥合約細節，兩間球會今午先後宣布完成轉會。曼聯表示，C朗將簽約「2+1」年，若能完成合約，C朗屆時將會39歲。祖雲的聲明則披露更多轉會細節，轉會費為1500萬歐元（約1.38億港元）加800萬歐元浮動條款，而1500萬將會分5年收取，並承認因球員註冊條款，交易將令祖雲於上季2020/21年球季的帳目，帶來1400萬歐元帳面虧損。此外，祖雲落實從愛華頓簽回青訓前鋒摩斯堅恩，借用兩年費用為700萬歐元，並有優先以2800萬歐元買斷條款，亦是他相隔兩季重返「斑馬軍團」。

C朗相隔12年回歸曼聯，他其後再於個人社交網發文大談「愛回家」心情，稱每個認識的人都知道他對曼聯感情有多深，度過難忘歲月寫下輝煌歷史：「我現在仍然無法詳細表達感受，就像夢想成真，過去即使作為對手重返奧脫福球場時，也能感受到場內球迷對我的支持和尊重。我的首個聯賽、盃賽和歐聯冠軍、首次獲葡萄牙國家隊徵召、首個金靴獎和金球獎，這些都是我和紅魔之間的特別聯繫中產生。」他在文末亦特別提及恩師費格遜，暗示重返曼聯是因他而起：「我現在回到歸宿，費爵爺，這一切都是獻給你的。」

曼聯領隊蘇斯克查在官網表示，無法單憑數句形容C朗：「他不僅是個優秀的球員，也是個偉大的人，能夠在這麼長時間都保持頂尖水平，我毫不懷疑他將會繼續讓我們留下深刻印象。他的經驗對於球隊內的青年球員是寶貴的財富，我非常高興他回家，回到夢想開始的地方。」C朗今於葡萄牙國家隊操練亮相，完成轉會後似乎心情大好，有小球迷在操練場外等候，他打開座駕車窗與多名小球迷合照。葡萄牙將於香港時間周四凌晨2時45分出戰世盃外歐洲區A組，主場對愛爾蘭隊。

至於C朗在曼聯能否重披7號球衣，似乎或有轉機。曼聯翼鋒丹尼爾占士據報將以3000萬鎊（約3.2億港元）轉會費轉投列斯聯，打破該支英超球隊轉會費紀錄。英國《電訊報》報道，只待現時曼聯7號球衣持有者卡雲尼答允，以及英超賽會「特例」批准，C朗便可穿回7號球衣，卡雲尼則會接手丹尼爾占士的號碼，改披在烏拉圭國家隊時常選擇的21號球衣，但一切仍有待官方落實。

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