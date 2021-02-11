東京殘奧｜梁育榮硬地滾球大勝晉級　下午爭取再闖決賽　劉慧茵楊曉林8強止步 (13:50)

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港隊今日續於硬地滾球及游泳項目衝擊賽牌，梁育榮昨日雖於分組賽壓軸戰敗陣，但挾小組最佳次名之一身分出戰在BC4級個人賽8強，面對上屆雙人賽金牌得主Michaela Balcova，輕鬆以8：0大勝打入4強，將於香港時間下午5時40分爭入明日上演的決賽，若晉級將可鎖定獎牌，否則將落入銅牌賽。他的雙人賽拍檔劉慧茵面對上屆獲1金1銀的斯洛伐克隊球手，則只在第3局搶得1分，以1：4敗陣出局。BC2級別女將楊曉林早上同樣出戰8強，但面對巴西隊球手力追至5：5平手，最後一局未能搶分下以5：6告負。

港隊泳將今日亦出戰SM14級200米個人混合泳，張可盈在女子組以2分38.46秒刷新個人最佳，但只列第11名，陳睿琳快0.76秒之下排第10名，同樣無緣決賽。男將鄧韋樂在男子組以2分18.87秒名列14，亦緣盡決賽。

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