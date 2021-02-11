港足｜U23集訓成員開操 教練張健峰協助組港超新軍 盼建平台助小將進步 (20:35)

港足U23的25名集訓成員，今午於將軍澳足球訓練中心，展開為期一周的訓練，成員包括兩名年輕大港腳孫銘謙及陳晉一，以及補選的奧利華等，首課訓練約兩小時，周六將約戰港超球隊冠忠南區。港足在U23亞盃外被編在與日本隊及柬埔寨隊同組，料將帶隊出戰這項賽事的張健峰稱，這班球員潛質不錯，冀借此了解他們的狀態：「始終今夏有兩隊退出港超，球員落班有困難，但這班小將很有心想在足球發展。若未落班的球員心態不強，早前也不會參與球員協會的操練。」他補充，今次集訓旨在了解徵召球員的能力，最終U23亞盃外名單有待下月中開季後，再了解適齡小將的狀態。

香港足球總會早前確認將成立一隊以U23球員為主的「香港U-23」（暫稱），再加入5名23歲以上球員，成為新季第8支港超球隊，據指將由張健峰兼任帶隊。他確認有為新球隊組軍，贊同成立球隊的方向：「除了可給未落班的U23球員機會，更年輕的球員若無法再參加青年聯賽時，也可在這隊得到比賽機會，為將來亞青盃甚至亞運準備。若球隊做到長遠發展，可成為平台讓青年球員表現自己和進步。組隊不是玩玩吓，希望球員不是只踢一季，要珍惜機會。」他透露組軍進度已「八八九九」，希望下月起可盡快開始替這支新軍開操。

今午參與集訓但未落班的門將謝家榮、黎培基及袁世傑等上季效力愉園的球員，有傳將加盟這支「香港U-23」。謝家榮稱，心態已準備好為新球隊訓練：「希望給球迷看到，香港的U23球員也有潛質和實力繼續踢職業足球，不希望球迷覺得香港足球是一潭死水。」另邊廂，孫銘謙今季轉投東方龍獅，他稱期望新一季「從教練身上學習如何做個好球員」。

另外，傑志今日公布新季的主場球衣，因應球會成立90周年，參考復刻創會初期斜間設計，融合3種不同藍色作主調，衫領及手袖再配上粉紅色。

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