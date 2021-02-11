F1｜比利時站大雨下兩圈作結 咸美頓斥錢作怪促向車迷「回水」(附精華) (21:23)

F1比利時站連日受天雨影響，昨晚的正賽因雨勢太大，加上能見度極低，賽會多次將開賽時間延遲，並曾一度讓各戰車以熱身圈準備，紅牛的佩雷斯更因此「炒車」，惟獲賽會容許在正式宣布復賽前修好戰車可出賽。

佩雷斯趕及隨各隊在安全車帶領下「開戰」，惟尤如「花車巡遊」般繞場兩圈後，賽會再次因雨勢叫停，最終在近4小時的等待下，以未能延至當日晚上及翌日復賽為由，以兩圈成績作結，並根據規定將原定各車手及車隊獲得的分站積分減半，首次於比利時站封王的韋斯塔本取得12.5分，排位賽居次的羅素則憑亞軍獲9分，首登頒獎台之餘，亦是威廉士車隊自2017年以來首次有車手在分站取得前三名。至於今季表現備受批評的哈斯車隊俄籍新人馬斯本，是役雖以第17名完成，卻意外地於該兩圈取得最快圈速的「紫圈」，即使因此站未計算「紫圈」積分，續未能在F1生涯取得「零的突破」，仍寫下隊史紀錄。

是役得季軍的咸美頓賽後明顯不滿安排，認為在如此惡劣天氣下仍堅持舉行比賽，並要以該兩圈作為成績，「都是因為金錢的問題」，又建議賽會應向是役入場的觀眾「回水」。

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