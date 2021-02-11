法甲｜美斯登場成打卡對象 麥巴比起孖挫蘭斯 普帥稱PSG誓不放人 (附精華) (18:00)

34歲的美斯月初宣布離開效力了21載的巴塞，轉投法甲豪門PSG，但他自上月戰畢美洲國家盃後一直未有正式比賽，近期隨新東家操練約兩周後，今晨才迎來「地標戰」，於66分鐘後備入替尼馬，雖然是役他狀態明顯不足下表現平平，但球隊仍藉麥巴比梅開二度，以2：0輕取對手，開季4戰全勝續居首。賽後對手亦紛紛與美斯「打卡」，蘭斯門將拉積高域（Predrag Rajkovic）更將兒子帶來與美斯合照。

美斯職業生涯首次為巴塞以外球隊上陣，PSG主帥普捷天奴亦難掩興奮之情：「非常高興他迎來『地標戰』，這對球隊非常重要，現時他仍在尋回狀態，並漸漸與新隊友們建立默契，我期待接下來的國際賽期完結後，我們會看到他最好的一面。」

至於正獲皇家馬德里力斟的麥巴比，今晨雖被外界視為他在PSG的告別戰，但普捷天奴表示：「他仍是PSG一員，會方亦已表明不欲放人，他不會去任何地方。」惟據西甲官方電視台記者的消息稱，皇馬仍未放棄求購，加上麥巴比明夏約滿且未談續約，PSG若不想屆時人財兩失，雙方仍有可能成事。

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