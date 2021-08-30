英超｜曼聯寫英格蘭作客不敗紀錄 迪基亞賽後向準隊友C朗送高帽 (17:10)

曼聯今仗有兩名新兵華拉尼及查頓辛祖首次正選，但上半場被主場出擊的狼隊狂攻，以「大隻佬」艾達馬查奧爾為首的鋒線強行突破，致曼聯門前風聲鶴唳，幸雲比沙卡曾護空門，助紅魔半場力保不失。換邊後69分鐘，曼聯迪基亞近門救出狼隊中堅路曼沙斯的角球頭槌兼補射，紅魔大難不死下，格連活特於80分鐘在右路殺入禁區施射 省中門將荷西沙亞破網，此子開季連續3場有入球，以19歲322天成英超歷來第4年輕攻入20球的球員。

入球前，保羅普巴攔截時疑踢中魯賓尼維斯犯規，不過球證甸恩維持判入球有效，曼聯終憑這入球小勝1：0，3戰7分排第3位，跨季28場英超作客18勝10和，打破阿仙奴於2003至2004年保持的27場作客最長不敗紀錄。全場攻門多達15次的狼隊，則與阿仙奴同樣三連敗兼未有入球。

C朗落實重返曼聯後，今仗有造訪的紅魔球迷帶同C朗大型紙牌入場，球迷在比賽時亦一直為他高歌，據報這名36歲葡萄牙隊球星已在里斯本完成體測。蘇斯克查執教曼聯100場英超取得53勝28和19負，勝率達52%，在聯賽獲得187分。他期望國際賽周後在奧脫福主場對紐卡素一戰，將是C朗重返球隊的首場比賽：「在我球員時代和他做隊友時，他還是個孩子，但現在已是個特別的男人了。除了球迷，球員也很興奮，這就是他的影響力。他回來不是為坐後備席，肯定會成為主力，協助我們變成一支更強球隊。」

全場作5次撲救成賽事最佳球員的迪基亞說，C朗回歸是球迷夢想，球員也感高興：「看到今天球迷的氣氛，就知道大家有多高興。能夠達成作客28場不敗紀錄是不容易的，球隊現在是時候要為冠軍錦標而戰了。」普巴亦稱，C朗是球會傳奇，將會帶來經驗和能力，提升球隊整體水平。

另外，烏拉圭足總宣布，在英超最新防疫規定，今個國際賽周將取消徵召曼聯34歲前鋒卡雲尼。

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