東京殘奧｜硬地滾球隊爭出線8強 五朝元老梁育榮誓搶首名 (00:10)

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港隊昨日繼續兵分多路出戰東京殘奧硬地滾球項目，曾三奪金牌的「五朝元老」梁育榮在BC4級再以14：0輕取巴西隊球手，連同前天以3：1挫俄羅斯殘奧會對手，在E組兩連勝，今午轉戰另一巴西隊球手，力爭小組首名出線。先天性多發性關節彎曲的他，賽前以衛冕身分接受殘奧組委訪問，表示毋懼疫情影響：「港隊因為疫情無法比賽近兩年，現在終於來到殘奧，我不會讓這些已過去的事影響，盡情享受每一仗。」

他的雙人賽拍檔劉慧茵同樣於A組兩連勝，男將黃君恒則在C組1勝1負，今日分途爭出線。女將楊曉林在BC2級同樣兩連勝，BC3級女將何宛淇昨日開齋後，與謝德樺在小組保住出線8強希望。

港隊今日賽程

時間 項目 港將

早上08：30 硬地滾球混合BC4級個人賽小組賽 劉慧茵、黃君恒

早上10：55 硬地滾球混合BC3級個人賽小組賽 何宛淇、謝德樺

下午15：00 硬地滾球混合BC4級個人賽小組賽 梁育榮

晚上18：50 硬地滾球混合BC2級個人賽小組賽 楊曉林

註：為香港時間

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