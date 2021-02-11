東京殘奧｜余翠怡領軍力戰贏掌聲 勉港人堅持「就有無限可能」 37歲未言退 (20:32)

「五朝元老」余翠怡伙拍吳舒婷及鍾婉萍，今晚於女子團體花劍銅牌戰力戰匈牙利隊，一度反超前重掌賽事主導權，但戰畢第8局再落後37：40。壓軸上場的余翠怡沉住氣，尾段不足一分鐘連取4劍以44：44扳平，可惜終被個人賽打入4強的對手刺中，以一劍飲恨，無緣連續5屆踏上殘奧頒獎台。

雖然失落獎牌，但港隊表現贏得掌聲，余翠怡賽後在採訪區接受港台訪問時，透露曾經想過放棄，慶幸堅持下來：「無論幾驚，幾想放棄，都要堅持下去，我上場前也沒想過可以追成44：44。打比賽與面對其他困難一樣，放棄很容易，堅持下去很難，雖然輸了，但這都是我打劍生涯值得回味的一仗。」港隊戰畢4天賽事最終未能奪牌，余翠怡其後接受訪問時再稱：「堅持就有無限可能，我們3個沒有一個放棄，希望香港人無論多困難、多辛苦，都要堅持下去，而且記着身邊一定會有支持者。」

37歲的余翠怡在過去4屆殘奧橫掃7金3銀1銅，今屆因疫情影響缺席國際賽一年半，重返賽場首仗即是殘奧最高舞台。37歲的她表示仍有進步空間，依舊享受團體互相扶持的感覺，又套用「牛下女車神」李慧詩東奧後的說話，認為運動員沒有年齡限制，所以暫時未有考慮掛劍，會於回港隔離期間再仔細思考前路。

兼職打劍的吳舒婷賽後則一度灑淚，承認備戰過程太辛苦，需要冷靜再謀下一步：「逢一、三、五全職返工，二、四全天訓練，真的有點累了，很需要休息，現在仍未知下一步如何。」與兩名隊友一個擁抱後，她正式結束東京殘奧征途，鍾婉萍則表示仍渴望進步，返港隔離後渴望盡快練習改善。

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