東京殘奧｜余翠怡「決一劍」飲恨 輪椅劍擊隊力戰失落銅牌 (19:42)

港隊先以小組次名出線4強，但不敵中國隊後跌入銅牌戰，休息一小時後再與匈牙利隊爭牌。面對平均年齡40.7歲的匈牙利隊，港隊首局再由37歲的「五朝元老」余翠怡打頭陣，但她面對年長5歲的對手先輸3：5。緊接B級劍手鍾婉萍挑戰A級對手未能得分，但屬A級的吳舒婷面對B級對手打出一局12：3，助港隊以15：13反超前，余翠怡其後更打出10：0，總分累積5劍領先優勢，惟她們在餘下4局均失利再遭拉開比數，守尾門的余翠怡面對個人賽躋身4強的對手，在僅餘數十秒時力戰連追4劍至44：44平手，惜最後一擊遭對方進攻得手，最終以44：45敗陣。

一連5天的輪椅劍擊項目今日煞科，上屆在此項收穫2銀1銅的港隊，最終未能在今屆重返頒獎台，亦是過去4屆奪得7金3銀1銅的余翠怡，首次在殘奧失落獎牌。港隊今日在硬地滾球項目，則有衛冕的梁育榮及劉慧茵累積BC4級小組兩連勝，明日續戰壓軸一輪賽事，爭取首名出線8強。

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