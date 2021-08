英超︱車路士「食全餐」險守利物浦 杜曹批評紅牌判決程序（有片） (18:18)

列斯占士先在22分鐘開出角球,助攻夏維斯笠頂破網,但輪到車路士完半場前防守利物浦角球時,他以右上臂擋出沙迪奧文尼的混戰施射。球證安東尼泰萊經視像裁判(VAR)提醒後,到場邊觀看重播不足數秒便決定向占士出示紅牌,並判12碼給主隊。穆罕默德沙拿操刀中鵠,紅軍在主將安德魯羅拔臣傷癒正選下,易邊後狂攻但未反勝。

杜曹賽後稱讚麾下在這場爭標「6分波」保住不敗,但對於紅牌判決,他說:「我不會說判決是錯,但絕不同意球證的做法,因為他只看手球一刻。我們看到是皮球先彈中(占士的)大腿,再中手部時也落在自然的位置。球證最終判決可能一樣,但我期望他用更多時間考慮。」兩軍各得1分後,同以得球差落後榜首的韋斯咸,是役各有尼高路簡迪及羅拔圖法明奴傷出,在球季進入國際賽期下或繼續留隊治療。車路士今晨亦以2980萬鎊(約3.19億港元),將中堅葛特蘇馬售予韋斯咸。

So, you honestly believe this is not a red card? pic.twitter.com/wmvFm2hRGZ— Kendall (@desmond_sunj) August 28, 2021

"For me it was too quick..."



Thomas Tuchel was critical of the VAR check which lead to Reece James' red card v Liverpool pic.twitter.com/zUdxgL6pCW — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 28, 2021