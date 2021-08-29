英超︱車路士「食全餐」險守利物浦 杜曹批評紅牌判決程序（有片） (18:18)

車路士今晨（29日）因守將列斯占士白界前手球「食全餐」，半場10人應戰下，作客險守利物浦，令這場英超季初爭標前哨戰各一言和。領隊杜曹賽後投訴執法團隊，認為球證只查看手球定格一刻就判決，程序上有錯。
列斯占士先在22分鐘開出角球，助攻夏維斯笠頂破網，但輪到車路士完半場前防守利物浦角球時，他以右上臂擋出沙迪奧文尼的混戰施射。球證安東尼泰萊經視像裁判（VAR）提醒後，到場邊觀看重播不足數秒便決定向占士出示紅牌，並判12碼給主隊。穆罕默德沙拿操刀中鵠，紅軍在主將安德魯羅拔臣傷癒正選下，易邊後狂攻但未反勝。
杜曹賽後稱讚麾下在這場爭標「6分波」保住不敗，但對於紅牌判決，他說：「我不會說判決是錯，但絕不同意球證的做法，因為他只看手球一刻。我們看到是皮球先彈中（占士的）大腿，再中手部時也落在自然的位置。球證最終判決可能一樣，但我期望他用更多時間考慮。」兩軍各得1分後，同以得球差落後榜首的韋斯咸，是役各有尼高路簡迪及羅拔圖法明奴傷出，在球季進入國際賽期下或繼續留隊治療。車路士今晨亦以2980萬鎊（約3.19億港元），將中堅葛特蘇馬售予韋斯咸。
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Thomas Tuchel was critical of the VAR check which lead to Reece James' red card v Liverpool pic.twitter.com/zUdxgL6pCW
The extremely diligent and totally neutral Anthony Taylor checks the VAR monitor before awarding Liverpool a penalty and giving @reecejames_24 a red card— cfcuk Fanzine (@onlyapound) August 28, 2021
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