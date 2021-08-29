英超｜C朗減薪回巢仍成最高薪魔兵 祖雲失大將首擊吞敗 (16:28)

英國《每日郵報》報道，C朗經理人佐治文迪斯為了在周二轉會窗關閉前促成交易，將C朗返回曼聯的年薪減至2000萬鎊（約2.1億港元），平均周薪38.5萬鎊，較在祖雲達斯時的50萬鎊（約536萬港元）少11.5萬鎊，但仍趕過迪基亞成為英超「打工皇帝」。曼聯雖於上周五同意簽入C朗，但這名葡萄牙隊前鋒仍需在里斯本通過體檢，才可正式宣布第二度加盟，並有消息稱翼鋒丹尼爾占士日內勢被外借。

失去C朗的祖雲達斯今晨續戰意甲，被安玻里鋒將李安納度文古素一箭定江山，爆大冷主場以0：1落敗，亦是客軍21年來首勝「斑馬兵」。回巢執教祖雲的艾歷尼說：「C朗效力這球隊3年取得不少入球，是出類拔萃的球員，可是我們由現在開始不能再想他了。我擁有一支優秀的球隊，卻不能每仗都控制戰局。球隊現在需要的是團結一致，這將有利我們未來打拼。」

祖雲正急覓前鋒填補C朗空缺，據報有望借用愛華頓的摩斯堅恩。這名21歲意大利籍前鋒是祖雲青訓產品，2019年轉會「拖肥」，去季被借至巴黎聖日耳門，今日已現身都靈機場。他於2018年首次代表意大利隊出賽，已上陣9次入2球，卻未能出席今夏的歐洲國家盃。

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