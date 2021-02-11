英超｜C朗「棄城回魔」費格遜般費居功 料下月鬥紐卡素首亮相 今季或難披經典7號 (22:48)

C朗自周一意甲僅為祖雲達斯後備上陣，其離隊傳聞於過去一周開始甚囂塵上，下一站更盛傳是今夏一直尋覓前鋒的曼城，更一度指雙方已就薪酬等個人條款達成協議。不過，當祖雲主帥艾歷尼昨落實C朗不會留隊後，昨晚5小時內事情隨即峰迴路轉，曼聯最終火速宣布C朗回巢，變化之快令不少球迷也難以置信。

綜合傳媒報道，除了C朗恩師費格遜、一眾曼聯前隊友名宿，以至國家隊隊友般奴費南迪斯，都有參與游說，同時曼城不願為這名36歲球星支付轉會費，令紅魔得以從同市宿敵「截糊」。美國《The Athletic》報道，當傳出C朗同意加盟曼城的消息後，曼聯的美籍班主格拉沙家族立即「拍板」要從曼城「截糊」，報道指曼聯近日起與C朗的經理人佐治文迪斯接洽，同時費格遜和名宿里奧費迪南等人都相繼游說，其中費格遜的致電，顯然令C朗「棄城回魔」的主意中舉足輕重；轉會新聞著名記者羅曼奴報道，曼聯中場主力般奴費南迪斯整晚亦有推動其葡萄牙隊前輩「回家」，當曼聯「官宣」後，般奴隨即在社交網笑稱自己是「Agent Bruno」。

另邊廂，在曼聯官宣前兩小時，《BBC》表示曼城已放棄羅致C朗，據報「藍月」不願就這宗轉會支付轉會費，亦不欲以前鋒加比爾捷西斯作為交換籌碼，結果祖雲傾向取得轉會費下，很快便與曼聯達成協議。

據報C朗回巢曼聯的轉會費，僅1500萬歐元加800萬歐元浮動條款，總值2300萬歐元（約2.1億港元），惟兩年合約年薪高達2500萬歐元，雖較他在祖雲時年薪 3100萬歐元為低，周薪仍屬英超頂薪的48萬鎊（約512萬港元）。而當曼聯宣布C朗回家後，球會股價（美：MANU）即日一度升幅多達11%，收市亦升逾5%。

曼聯球迷最關心C朗回來後，能否重披其標誌性的7號球衣，但英超規定球季開鑼後，除非相關球員離隊，或獲英超賽會特別批准，否則球員不能更換號碼。現時紅魔7號主人為卡雲尼，報道稱曼聯100%會留住這名34歲烏拉圭隊射手，故C朗再入「魔」首季或要穿上7號以外球衣。按紅魔目前懸空號碼，英媒估計C朗或仿效宿敵美斯在巴黎聖日耳門，披上出道時的號碼，即是他在士砵亭所穿的28號。

至於C朗何時歸隊，據報他將於里斯本接受體測後，就會先回葡萄牙隊報到，準備在國際賽周出戰3場國際賽，預計在下月11日英超主場對紐卡素，才有機會上演其第二度在曼聯的處子戰。

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