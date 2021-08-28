英超｜阿仙奴慘吞曼城5蛋 開季3戰全敗兼零入球 (21:23)

開季英超兩連敗後，阿仙奴於日前的聯賽盃次圈作客大勝英冠的西布朗，今仗重返英超作客惡鬥「藍月」，球隊由日前病癒的隊長奧巴美揚掛帥，由皇家馬德里買斷的中場奧迪加特亦任正選，惟開賽僅7分鐘便失守，主隊憑中場根度簡接應加比爾捷西斯的右路傳中，近門頂入先開紀錄。

5分鐘後，曼城藉一次罰球攻勢，由前鋒費蘭托利斯藉「兵工廠」防線解圍失誤，在門前輕鬆射入拉開比數。落後兩球後阿仙奴積極反撲，中場伊美路維在20分鐘藉曼城門將艾達臣摩拉斯的失誤，在門前截得對方皮球，但皮球反彈後僅柱邊出界，未能扳回一城。其後阿仙奴形勢急轉直下，中場格列沙加在35分鐘一次雙腳攔截後被判紅牌驅逐離場，令球隊需在餘下賽事以10人應戰，至43分鐘被加比爾捷西斯拉開成3：0完半場。

換邊後「兵工廠」未有起色之餘，更被曼城中場洛迪卡斯簡迪接應費蘭托利斯的傳送，於53分鐘在禁區外輕鬆射成4：0。其後球隊亦分別換走奧巴美揚及奧迪加特，至84分鐘再被托利斯頂入其個人今仗第2球，最終阿仙奴以0：5不敵曼城，開季3戰全敗，零入球兼失掉9球，打破隊史英超最差開季成績。

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