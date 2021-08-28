港足｜香港足球教練組協會 冀成橋樑凝聚業界聲音 (19:58)

香港足球教練協會今午於牛頭角閩僑小學舉行首場臨時會員大會，約有20名教練出席，包括天水圍飛馬前帥郭嘉諾及「香港足球教練大聯盟」召集人吳子維等，在約兩小時大會通過會章及即場投票選出7名臨時執行委員，由蔡業煇出任主席，冼家裕任財政司庫，其餘5名委員包括港超球會理文主教練陳曉明、陳思駿、古嘉揚、歐陽君毅及沈皓暉，任期至下次正式會員大會。

本地足球教練除了港超教練，亦有女子隊、五人足球及足球學校教練。蔡業煇為香港足總五人足球教練，他透露協會籌備一年多，事前已諮詢多方意見，協會緊接會招收會員，分專業會員及一般會員，前者為主要收入必須是教練工作，後者要求至少有D級教練牌照的兼職教練，以凝聚行內不同教練聲音：「去年疫情期間，當政府需要聽教練聲音最需要什麼幫助，但未必找到代表到行業的人士發表意見。現時大部分教練或是觀望態度，我們目標希望未來做多點工作，令教練知道我們真的有行出來，幫助爭取權益，將來可成為橋樑，為前線教練需求向政府和足總反映爭取。」

陳曉明補充，緊接會為協會註冊社團，再於明年舉行首場正式會員大會。他稱全港教練從業員為數不少，但業界一直缺乏彼此支援和溝通：「可能這個協會新成立時，行家們或不知咩葫蘆賣咩藥，但當意識到這職業有些事需要捍衛時，就需要有個協會團結一致。協會像是整合行內意見或訴求的發言人，始終教練工作在香港是很脆弱，有個較認受性的團體，總好過有問題時只問個別教練，如港超教練也未必可代表到整個業界聲音。」他強調，協會並非反對足總或政府的機構，事前亦有跟足總主席溝通：「這個事情並非搞對抗，而是只想提升本地教練專業和地位。」

去年疫情期間，資深教練吳子維與前港超女教練陳婉婷等人成立香港足球教練大聯盟，向外界表達教練疫下工作困境，並提出視像教學可行性。蔡業煇稱HKFCA將為大聯盟「行前多一步」，期望未來再有正式機構可代表足球教練行業。

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