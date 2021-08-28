東京奧運｜謝影雪攜愛犬亮相再籲支持領養 東奧佳績添動力押後退役 (18:21)

港羽混雙組合謝影雪與鄧俊文於東奧以第4名寫歷史，經過將近一個月仍成為港人熱話，謝影雪今日於將軍澳帶着愛犬啤啤，首度一同出席寵物食品活動，吸引逾百人到場支持，有人要求合照簽名，亦有人送上打氣信。啤啤多年前被遺棄在將軍澳一個垃圾站，當時瘦弱且有被燒傷的痕跡，幸得義工尋獲救助，阿雪在網上看到領養消息後一見鍾情。啤啤今日全程乖巧地守候身旁，令阿雪再次談及領養的好處：「希望大家看到牠的可愛模樣，會知道領養的寵物比花錢買更好。啤啤即使曾被虐待，但給予牠愛心，一樣會信任人類，每當我比賽或訓練不如意，牠都是我的精神支柱。」

29歲的謝影雪出征東奧前表示，考慮體力與傷患計劃淡出，沒料到東奧取得歷史佳績，更為熱潮延續至今感驚喜。她剛重投訓練，料在下月中完全上力，亦加緊力量訓練彌補膝傷舊患，再於世界巡迴賽爭取更佳世界排名，為明年取得亞運種子席位鋪路，甚至計劃再戰奧運：「沒想到東奧有此成績，或許可以繼續打下去，再衝擊亞運與奧運，但首要都是先重返國際賽爭取成績。」雙打教練陳康已離開港隊，她雖依然不捨，但表示會續與另一合作多年的教練鍾騰福合作，同時與鄧俊文靜待新教練加入磨合。

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