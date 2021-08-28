東京殘奧｜余翠怡再負國手榮靜 8強止步 首失落花劍個人賽獎牌 (16:36)

余翠怡之前4屆殘奧均打入花劍個人賽決賽，今早在小組賽以總第4直入8強，再鬥宿敵榮靜。後者在上屆花劍決賽，以至前日的今屆重劍8強交手均勝出，今仗亦大部份時間領先。翠怡在首節末段曾連贏3劍，追至9：9，但仍以10：15落敗。另一港將吳舒婷在16強不敵匈牙利劍手，B級的鍾婉萍則分組賽止步。3人將明日合力再戰團體賽。

另外，硬地滾球比賽今日展開，尋求衛冕BC4級個人賽的梁育榮，與雙人賽拍檔劉慧茵、黃君恒均旗開得勝，但BC3級亞運冠軍何宛淇及謝德樺均失利。至於港隊箭手危家銓在男子複合弓公開組淘汰賽首戰險勝140：138過關，但32強不敵印度隊對手出局。下周四展開征途的羽毛球男將陳浩源及朱文佳則在今日抵埗。

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