轉會｜曼聯宣布C朗將回巢 與祖雲達成協議 只待體測與落實個人條款 (00:15)

全球曼聯球迷今日心情由地獄到天堂，由C朗原來很大機會加盟曼聯死敵曼城，最終由傳出曼聯有意羅致C朗的傳聞不足數小時，紅魔已在官網宣布變成事實。曼聯表示只待個人條款、簽證及體測，便會正式完成轉會。

這名五度贏得金球獎的36歲球星，於2003至2009年在曼聯6季共上陣292場入118球。曼聯表示，「球會所有人都歡迎C朗回到曼徹斯特」。

據報C朗乘私人飛機已回到葡萄牙里斯本，料在家鄉接受體測，他抵步埗後向當地傳媒說：「一小時後，你們就知道我的去向。」曼聯隨即在官網宣布C朗回家，網頁一度「大塞車」無法顯示內容。

綜合傳媒報道，曼聯為C朗開出總值約2000至2300萬歐元轉會費，當中約800萬歐元為浮動條款，簽約兩年，年薪高達2500萬歐元。

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