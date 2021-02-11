東京殘奧｜硬地滾球主將梁育榮展衛冕路 持旗手任國芬爭入200米決賽 (02:33)

港台電視32台早上09：55及下午15：55直播、開電視77台/有線601、661台下午16：00直播

梁育榮患有先天性多發性關節彎曲，於2004年在雅典首征殘奧，即在個人及雙人賽包攬兩金，但之後一等便是12年，才在5年前重返頒獎台最高階。他於3年前與隊內教練施珊珊成婚，這次首以「夫妻檔」身分出征東京。不過，他早於今年初鎖定入場券時，表示疫情是最大障礙，皆因已約有一年半未曾出征，感覺生疏之下只能靠翻看比賽片段。他今日在BC4級別E組先鬥俄羅斯殘奧會，隊友劉慧茵及黃君恒則分別出戰B及C組首仗。

周二晚為港擔任開幕禮持旗手的任國芬，今晚亦會出戰女子T36級200米跑初賽，爭取以小組首3名或餘下最快的兩個席位，以跑入翌日上演的決賽。而輪椅劍擊隊昨日在女子重劍團體賽失利，余翠怡、鍾婉萍及吳舒婷今日分途轉戰花劍個人賽；已鎖定獎牌的乒乓小將王婷莛亦會爭入TT11級單打決賽。

港隊今日賽程

香港時間 項目 港將

早上08：12 射箭男子複合弓公開組個人賽64強 危家銓

早上08：30 硬地滾球混合BC4級個人賽小組賽 劉慧茵、黃君恒

早上10：00 乒乓球女子TT11級單打4強賽 王婷莛

早上10：00 輪椅劍擊女子A及B級花劍個人賽小組賽 吳舒婷、余翠怡、鍾婉萍

早上10：17 游泳混合S14級4x100米自由泳初賽 陳睿琳、張可盈、許家俊、鄧韋樂

早上10：55 硬地滾球混合BC3級個人賽小組賽 何宛淇、謝德樺

早上11：22 射箭男子複合弓公開組個人賽32強* 危家銓

下午12：30 輪椅劍擊女子A及B級花劍個人賽16強* 吳舒婷、余翠怡、鍾婉萍

下午13：30 輪椅劍擊女子A及B級花劍個人賽8強* 吳舒婷、余翠怡、鍾婉萍

下午15：00 硬地滾球混合BC4級個人賽小組賽 梁育榮

下午15：30 乒乓球女子TT11級單打決賽* 王婷莛

下午16：00 輪椅劍擊女子A及B級花劍個人賽4強* 吳舒婷、余翠怡、鍾婉萍

下午17：00 輪椅劍擊女子A及B級花劍個人賽銅牌戰及決賽* 吳舒婷、余翠怡、鍾婉萍

晚上18：50 硬地滾球混合BC2級個人賽小組賽 楊曉林

晚上18：50 游泳男女混合S14級4x100米自由泳決賽* 陳睿琳、張可盈、許家俊、鄧韋樂

晚上20：26 田徑女子T36級200米初賽 任國芬

註：*為若晉級

相關報道：東京殘奧｜港輪椅劍擊隊銅牌戰失利 明日個人賽再爭勝 射手危家銓闖淘汰賽