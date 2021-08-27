轉會｜C朗去向峰迴路轉 曼聯力斟回巢 傳曼城放棄 (23:05)

曼城追獵熱刺箭頭哈利卡尼失敗，轉向C朗埋手，葡萄牙傳媒率先報道，他已同意加盟「藍月」，意大利方面甚至稱將在24小時內成事。C朗今早返回祖雲達斯訓練營向隊友告別，回巢執教的艾歷尼說：「他上周未有離意，但日前告訴我無意再上陣。故此，他未列入周六意甲迎戰安玻里的大軍內。事情總在變化，這就是生活。祖雲達斯仍存在，這是最重要的。我們感謝他對球會的貢獻，以及作為年輕球員的模範。」

然而，在曼聯主帥蘇斯克查及打比郡領隊朗尼，均不認同昔日「紅魔」隊友C朗加盟曼城後，事件出現峰迴路轉的變化。曼城領隊哥迪奧拿疑暗示難以簽入C朗：「未來3至4天內，什麼事情都會發生。C朗正決定自己的去向，一些事情是遙不可及的。」《曼徹斯特晚報》則報道，在費格遜介入後，曼聯已與C朗接觸，並傳言他若在里斯本通過體測，便有望續前緣簽約兩年。他於2003年由士砵亭轉會曼聯，2009年投皇家馬德里。

另外，基利安麥巴比與巴黎聖日耳門（PSG）尚餘1年合約，據報他今夏接連拒絕會方開出的新合約條件，又多次表達轉會皇馬的意向。西班牙《馬卡報》報道，PSG為免明夏人財兩失，於是接納皇馬提價1000萬歐元至1.8億歐元（約16.5億港元）的轉會費，讓這名法國隊前鋒過檔「銀河艦隊」。PSG盛傳有意羅致李察利臣，與其巴西同胞尼馬及新兵阿根廷球王美斯攻堅，但被愛華頓領隊賓尼迪斯否決：「我們從沒考慮出售李察利臣。他是我們的球員，我們很喜歡他，希望他今季入球源源不絕。」

其他報道：歐霸抽籤｜李斯特城惡鬥拿玻里爭首名 韋斯咸抽上籤 (附分組名單)

相關報道：轉會｜朗尼稱C朗不應加盟曼城 蘇斯克查：曼聯舊將不會投藍月紅軍