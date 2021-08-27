歐霸抽籤｜李斯特城惡鬥拿玻里爭首名 韋斯咸抽上籤 (附分組名單) (20:06)

李斯特城去季英超後勁不繼，被車路士趕過搶去第4名，只能參加今季歐霸，今晚在8個分組賽共32軍的抽籤中，被編入C組，同組球隊有近季歐聯常客的種子隊拿玻里、實力一般的莫斯科斯巴達及歷基亞。賽制列明，每組首名將直接晉級16強，次名需與8支歐聯小組第3名踢淘汰圈附加賽，勝方晉級16強。去季英超排第6的韋斯咸，在H組正常發揮下，實力應高薩格勒布戴拿模、亨克及維也納迅速一籌。

此外，B組摩納哥、燕豪芬和皇家蘇斯達實力不相伯仲；E組的拉素、馬賽和加拉塔沙雷惡鬥難免；G組的利華古遜、些路迪及貝迪斯也難分高下，所以這3組恐怕未到最後一輪，也未必知道出線席位鹿死誰手。

歐霸分組賽抽籤

A組：里昂、格拉斯哥流浪、布拉格斯巴達、邦比

B組：摩納哥、燕豪芬、皇家蘇斯達、格拉茨風暴

C組：拿玻里、李斯特城、莫斯科斯巴達、歷基亞

D組：奧林比亞高斯、法蘭克福、費倫巴治、安特衛普

E組：拉素、莫斯科火車頭、馬賽、加拉塔沙雷

F組：布拉加、貝爾格萊德紅星、盧多格德斯、米迪蘭特

G組：利華古遜、些路迪、貝迪斯、費倫斯華路士

H組：薩格勒布戴拿模、亨克、韋斯咸、維也納迅速

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