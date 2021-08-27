轉會｜朗尼稱C朗不應加盟曼城 蘇斯克查：曼聯舊將不會投藍月紅軍 (19:10)

曼城追獵熱刺箭頭哈利卡尼失敗後，轉向祖雲達斯中鋒C朗埋手，葡萄牙傳媒率先報道，這名葡軍隊長已同意加盟「藍月」，意大利方面甚至稱將在24小時內成事。昔日與C朗並肩作戰的朗尼和蘇斯克查對這宗交易均有異議。朗尼說：「我認為C朗已在曼聯留下非常好的回憶，作為一個球員，我知道他為此多麼自豪。我不認為他會加盟曼城，但這是足球，所以你永遠不會知道會發生什麼事。確實有些人曾這樣做過，但他們的水平不及C朗。」

朗尼又指出C朗不需為金錢加盟曼城，認為對方更適合轉會巴黎聖日耳門（PSG）。惟有報道指PSG從沒斟介C朗，並令曼城得以順利快速接觸對方陣營洽商加盟。曼聯這些年曾有舒米高、高爾、夏格維斯及泰維斯轉投曼城，蘇斯克查卻暗示他們不應這樣做：「我們是專業球員，但當你效力曼聯，就知道不能加入曼城。每個人都知道，我是不會為利物浦或曼城賣力的。作為一個人及為了你的家人，我們在這方面應起一個模範作用。這是很明顯的，可是每個人總是不同的。」

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