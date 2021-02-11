東京殘奧｜17歲王婷莛闖乒乓4強穩袋獎牌　輪椅劍擊隊闖4強續爭入決賽 (14:13)

港隊今日續戰東京殘奧，兩名乒乓球女將在TT11級單打小組賽，力爭勝仗出線，其中王婷莛於B組以局數1：3不敵日本隊球手，但累積2勝1負挾次名出線4強，在不設銅牌戰下已穩奪獎牌。上屆奪銅的師姐吳玫薈今日則以局數2：3不敵波蘭隊球手，在A組以1勝2負出局。

雖是首度出戰殘奧，但王婷莛初生之犢不畏虎，昨日一仗勇挫衛冕球手，成為出線最大關鍵。她明早在4強轉戰俄羅斯殘奧會的Elena Prokofeva，對方較她年長33歲，為2018年世界冠軍，昨日在A組向吳玫薈派3蛋。

王婷莛患有智力障礙，自9歲起接觸乒乓球，5年多前在世界夏季特殊奧林匹克運動會橫掃3金，嶄露頭角。她視2012年為港奪得殘奧金牌的黃家汶為偶像，將爭取殘奧決賽席位追趕師姐成就。

而輪椅劍擊隊昨日在個人賽失牌後，3名女劍客余翠怡、鍾婉萍及吳舒婷，今日攜手轉戰女子重劍團體賽。因同組的日本隊突然退出，港隊在小組賽先以45：40挫波蘭隊，次輪以22：45敗予俄羅斯殘奧會，挾小組1勝1負打入4強。3將短休半小時後，將出戰烏克蘭隊爭入決賽。

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